Uçuş ekibine “Bana dokunamazsınız, benim 10 tane fabrikam var” diyerek tehditlerde bulunan Güdül'ün, iddialarının aksine yalnızca iki aile şirketinde küçük hisselere sahip olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu olayın ardından Güdül, uçağın güvenliğini tehdit eden yolcuların yer aldığı kara listeye alındı.

THY YOLCUYU AFFETMEDİ, KARA LİSTEYE EKLENDİ

Türk Hava Yolları, olay sonrasında Güdül’e karşı sert bir tutum izleyerek, kendisini “kural dışı yolcu” listesine dahil etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçuş ekibine hakaret eden Güdül’ün uçaktan indirildiğini ve uçağa zarar verdiği gerekçesiyle hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi. Yahya Üstün, açıklamasında, “Havacılık güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

VALİ GÜL'DEN TEPKİ: "BEKLENEN SON..."

İstanbul Valisi Davut Gül de olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Güdül’ün uçaktan indirilme anına ait görüntüleri paylaşan Vali Gül, gönderisine “Beklenen son...” notunu düştü. Güdül’ün sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu tavrı, özellikle "Benim 10 tane fabrikam var" söylemi ile gündeme gelirken, olay anına ait görüntüler hızla yayıldı ve kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

MAL VARLIĞI MERAK KONUSU OLDU, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Berat Güdül’ün uçakta kabin ekibine karşı takındığı tutumun ardından, kamuoyu Güdül’ün iddia ettiği gibi 10 fabrikaya sahip olup olmadığını araştırmaya yöneldi. Yapılan incelemelerde Güdül’ün, Samsun merkezli iki aile şirketinde küçük hisselere sahip olduğu ortaya çıktı. Güdül’ün, Güdül Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Recepoğlu Tüketim Maddeleri Gıda Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli iki şirkette hissedar olduğu, ancak toplam hisselerinin 20 lirayı geçmediği belirlendi.

HİSSELER YÜZDE 0,001’İN ALTINDA

Güdül’ün adı geçen şirketlerdeki payı ise oldukça sınırlı. Samsun’da faaliyet gösteren Recepoğlu Tüketim Maddeleri şirketinin pet malzemeleri ve hasta bezi üretimi yaptığı fabrikaları bulunmasına karşın, Berat Güdül’ün bu şirkette yalnızca yüzde 0,0001’lik bir hisseye sahip olduğu anlaşıldı. Güdül’ün diğer bir aile şirketi olan Güdül Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ise yüzde 0,001’lik bir payı olduğu belirlendi. Bu durum, Güdül’ün uçuş ekibine yönelik “Benim 10 fabrikam var” iddiasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

KÜFÜR VE TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Olay, THY’nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçağın kalkış hazırlıkları sırasında meydana geldi. Yolcu Berat Güdül, uçuş ekibi tarafından kendisinden arka sıralarda bir koltuğa geçmesi talep edilince büyük bir öfke patlaması yaşadı. Kabin ekibine küfürler ve hakaretler yağdıran Güdül, uçakta gerilimi tırmandırdı. Kabin görevlilerinin uyarılarına rağmen yatışmayan Güdül, polis müdahalesiyle uçaktan indirildi. Olayın ardından gözaltına alınan yolcunun, uçağa maddi zarar verdiği de tespit edildi. THY, bu tür davranışlar karşısında hiçbir taviz verilmeyeceğini belirterek, yolcunun kara listeye eklendiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Güdül’ün uçakta sergilediği tutum ve özellikle "10 fabrikam var" sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti. Olayın görüntülerinin hızla yayılmasıyla birlikte Güdül’e yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü. Pek çok kullanıcı, Güdül'ün zenginlik algısının arkasına sığınarak kabin ekibine hakaret etmesini kınarken, toplumda eşitlik ve saygı vurgusu yapıldı.

THY’DEN "SIFIR TOLERANS" MESAJI

Türk Hava Yolları, yaşanan bu tür olaylara karşı sert bir tutum benimsemeye devam edeceğini belirterek, uçuş güvenliğini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğini bir kez daha vurguladı. Kara listeye eklenen Berat Güdül’ün, bir daha THY uçuşlarında yer alması mümkün olmayacak.