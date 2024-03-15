Vatandaşlar, bu değişimleri yakından takip ederek akaryakıt fiyatlarında meydana gelen güncellemeleri öğrenmeye çalışıyorlar. 15 Mart 2024'te benzin ve motorin fiyatlarında ne gibi bir gelişme yaşandı? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...

Benzin ve motorin fiyatlarındaki son değişikliklerle birlikte, litre başına zam yapıldığı belirtildi. Benzin grubunda litre başına 1 lira 53 kuruşluk, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk bir zam uygulandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan zam sonrası akaryakıt pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 TL'den satılmaktadır.

Benzin litre fiyatı ise ortalama 42.06 TL'dir.

Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirlenmektedir. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilmektedir.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu son değişikliklerle birlikte, akaryakıt tüketenlerin dikkatle takip etmesi gerekmektedir.