Petrol fiyatlarındaki yaşanan bu düşüş benzin ve motorin fiyatlarında indirime sebep oldu.

Benzine ortalama 1 lira 24 kuruş, motorine ise ortalama 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı.

En son Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'de 1,20 liralık zam yapılmıştı.

Bazı illerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Yozgat

Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

Motorin litre fiyatı: 54.90 TL

LPG litre fiyatı: 27.70 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre ufak tefek değişiklikler olarak yansıyabiliyor.