2018 yılında oyuncu Bensu Soral ile evlenen Baş, hem iş hem de magazin dünyasında gündemde kalmayı sürdürüyor.

EĞİTİM VE SPOR HAYATI

1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hakan Baş, lise eğitimini İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında akademik başarılarının yanı sıra milli yüzücü olarak spor kariyerine de adım attı. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Baş, Cornell Üniversitesi’nde Ekonomi okudu. Mezuniyetinin ardından finans sektörüne yönelen iş insanı, önce Bank of America’da, ardından Türkiye’de Raymond James yatırım bankasında görev aldı.

YALE ÜNİVERSİTESİ VE GİRİŞİMCİLİK SERÜVENİ

Baş’ın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, Yale Üniversitesi’nde tamamladığı MBA programı oldu. Bu süreçte girişimcilik, strateji ve yatırım sermayesi alanlarına ilgi duyan Baş, Türkiye’ye döndükten sonra teknoloji odaklı girişimlere yöneldi.

İŞ DÜNYASINDAKİ BAŞLICA GİRİŞİMLERİ

2010 yılında Sidar Şahin ile birlikte kurduğu Peak Games, kısa sürede küresel ölçekte başarıya ulaşarak dikkat çekti. Ardından, lüks ürünler üzerine kurulu online alışveriş sitesi Lidyana.com’u hayata geçirdi. Girişimcilik yolculuğunu dijital reklamcılık, mobil uygulamalar ve e-spor gibi farklı alanlarda sürdüren Baş, 2014’te kurduğu reklam ajansıyla pazarlama sektöründe de yer aldı. 2016 yılında ise kurduğu strateji oyunu firmasıyla e-spor dünyasında şampiyonluklar kazandı.

ÖZEL HAYATI VE MEDYA YANSIMALARI

2018 yılında oyuncu Bensu Soral ile evlenen Hakan Baş, zaman zaman çiftin yaşadığı gelişmelerle magazin basınında yer aldı. Kısa süreli krizler yaşasalar da ilişkilerini sürdüren ikili, evliliklerine devam ediyor.