2008-2009 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de golsüz biten maçın rövanşında Benfica’ya konuk oluyor.

İzleyenleri oldukça heyecanlandıracak olan bu mücadele Da Luz Stadı’nda oynanacak, Peki Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizin devamında...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, bu akşam TSİ 22.00'de Lizbon'da Benfica ile karşı karşıya gelecek. İki ekip geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynadığı müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-laciverliler, deplasmandaki maçta galibiyet alması halinde 'lig aşaması' biletini alacak.

Benfica Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda Saat Kaçta (2)

Maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

