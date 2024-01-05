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1949 yılında Malatya’da dünyaya gelen Bendevi Palandöken, Ankara’nın Cebeci semtinde bakkal olarak başladığı meslek hayatını, hala aynı dükkânda sürdürmektedir. Esnaf kimliği ile tanınan Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği'nde uzun yıllar boyunca aktif görevler üstlenmiştir.

Bendevi Palandöken, doğum yeri olarak Malatya'nın adını taşımaktadır. 1949 yılında dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla, 2024 itibariyle Bendevi Palandöken 75 yaşındadır.

1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği'nde 1978-1984 yılları arasında Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir.

Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 1978 yılında kuruculuğunu yapmış ve halen başkanlığını sürdürmektedir.

1984 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş, Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, 1990 yılında Federasyon Başkanlığı'na seçilerek bu görevini halen sürdürmektedir.

1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Palandöken, 2007 yılında Konfederasyon Genel Başkanlığı'na getirilmiştir.

Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkârlar İşletmeleri ve KOBİ Birliği (EUROMED) Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

TC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İcra Komitesi Üyeliği'nde bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli kamu görevlerini üstlenmiştir.