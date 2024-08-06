Belma Belen, 17 Nisan 1984 tarihinde Ankara'da doğmuş olup aslen İzmirli'dir. Eğitim hayatını Ankara'da tamamladıktan sonra, sunuculuk ve spikerlik alanında eğitim almıştır. Medya kariyerine Flash TV'de başlamış, ardından TGRT Haber kanalında çeşitli programlar sunmuştur.

Belma Belen, kariyerinde önemli bir adım atarak Beyaz TV'ye geçiş yapmıştır. Beyaz TV'de önce "Başkanlar Anlatıyor" isimli programı sunmuş, daha sonra "Geziyoruz" isimli gezi programıyla tanınmıştır. Şu anda Beyaz TV ekranlarında her hafta içi saat 15:30'da "Belma Belen'le Geziyoruz" programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Belma Belen'in kişisel sosyal medya hesapları da aktif olarak kullanılmaktadır. Instagram'da @belma_belen kullanıcı adıyla 32 bin takipçisi bulunmaktadır.

ÖZET BİLGİLER

Doğum Tarihi: 17 Nisan 1984

Yaş: 37

Meslek: Sunucu, Spiker

Doğum Yeri: Ankara (Aslen İzmirli)

Eğitim: İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. Sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı.

Medya Kariyeri: Flash TV, TGRT Haber, Beyaz TV

Aktif Program: "Belma Belen'le Geziyoruz" (Beyaz TV, hafta içi her gün 15:30)

Instagram: @belma_belen