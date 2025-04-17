Adana’nın tanınmış güzellik merkezlerinden Bellapais’in sahibi Sinem Çekinmez’in sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından, kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme geldi.

İşletme ve şahsi hesapların kapatılması, Çekinmez’in yurt dışına kaçtığı yönündeki söylentileri beraberinde getirdi.

2003 yılında güzellik sektörüne adım atan ve Bellapais Güzellik Merkezi'nin kurucusu olarak bilinen Sinem Çekinmez, kısa sürede sektörde tanınan bir isim haline geldi. Uzun yıllardır Adana’da çeşitli şubelerle hizmet veren Bellapais, geniş bir müşteri kitlesine ulaşarak bölgedeki en bilinen güzellik merkezlerinden biri olmuştu.

Son günlerde ise hem işletmeye ait sosyal medya hesaplarının hem de Sinem Çekinmez’in kişisel hesaplarının kapatılması dikkat çekti. Söz konusu gelişmenin ardından, bazı çevrelerce Çekinmez’in piyasaya olan borçlarını ödemeden şehirden ayrıldığı ve yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

İddialar kamuoyunda yankı uyandırırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bellapais Güzellik Merkezi'nin faaliyetlerini durdurduğu belirtilirken, müşteriler ve iş çevresi gelişmeleri yakından takip ediyor.