İhsan Saygılı’nın yeni görevine gelmesiyle birlikte kim olduğu merak ediliyor. Peki İhsan Saygılı kimdir? İşte detaylar…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İlhan Saygılı'yı Belgrad (Sırbistan) Büyükelçiliği görevine getirdi.

İLHAN SAYGILI KİMDİR?

İlhan Saygılı, 24 Nisan 1967 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan Saygılı, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerine 1992 yılında Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru olarak başlayan Saygılı, çeşitli önemli görevlerde bulundu.

2001-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Özel Kalem Müdürlüğü’nde 2. Katip ve Başkatip olarak hizmet veren Saygılı, 2008-2012 yılları arasında Frankfurt Başkonsolosluğu görevini yürüttü. Ardından, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Saygılı, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Feridun Sinirlioğlu’nun özel müşavirliğini yaptı. 14 Kasım 2016 - 27 Mart 2021 tarihleri arasında Bern Büyükelçisi olarak görev yapan Saygılı, 2021 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü olarak hizmet vermekteydi.

İlhan Saygılı, oyuncu Ediz Hun’un kızı Bengü Hun ile evli olup, iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

İlhan Saygılı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Sırbistan Büyükelçisi olarak atandı.