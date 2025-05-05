Tüberküloz ve SSPE hastalarının bakımını üstlenen vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aylık 10.125 TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden ya da il müdürlüklerinden alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kritik sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı başlattı. Özellikle tüberküloz (verem) ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarının bakımını üstlenen bireylere, her ay 10.125 TL destek ödemesi yapılacak.

Programın, hastaların yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra hasta yakınlarının ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığı belirtildi. Aylık olarak ödenecek bu destek, yıllık 121.500 TL’ye kadar çıkabilecek.

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların, bakımını üstlendikleri bireyin söz konusu hastalıklardan birini taşıdığını sağlık raporuyla belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin gelir durumu, sosyal güvence durumu ve bakım hizmetinin kapsamı gibi kriterler de değerlendirmeye alınacak.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen yapılabileceği gibi, e-Devlet platformu üzerinden de online olarak gerçekleştirilebilecek. Başvuru sırasında sağlık raporu ve bakım sorumluluğunu gösteren belgelerin ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Ödemeler, başvurusu onaylanan hak sahiplerinin banka hesaplarına doğrudan yatırılacak. Banka hesabı bulunmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden kimlikleriyle birlikte alabilecek.

Bakanlık yetkilileri, uygulamanın özellikle uzun süreli ve zorlu bakım süreçlerinde hem hastalar hem de aileleri için önemli bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.