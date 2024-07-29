Bakan Işıkhan, ülke genelindeki 1402 belediyeden 1307'sinin borcu bulunduğunu belirtti ve Yozgat’taki borçlu belediyelerin bu uyarıya nasıl yanıt vereceğini sorguladı.

BELEDİYELER VE BORÇLAR

Bakan Işıkhan, canlı yayın programında yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK'ye toplamda 96 milyar lira prim borcu bulunduğunu duyurdu. Bu borcun yaklaşık yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğunu ifade eden Işıkhan, “Belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz, ancak sorun belediye şirketleriyle ilgili” dedi.

PRİM BORÇLARININ SÜRDÜRÜLEMEZLİĞİ

Işıkhan, borçların sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, SGK’nın prim gelirlerinin sosyal güvenlik sistemi için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. 2023 yılı itibarıyla SGK'nın toplam gelirinin 2 trilyon 192 milyar lira olduğunu, buna karşılık giderlerin 2 trilyon 232 milyar lira olduğunu ifade etti. Bu durumun bütçe açığına yol açtığını ve devletin 849 milyar lira bütçe transferi yaptığını açıkladı.

BORÇLU BELEDİYELERE UYARI

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan sigorta prim borçlarının yeni bir durum olmadığını, SGK’nın borçlu belediyelere daha önce de bildirimde bulunduğunu belirtti. Borçların sürdürülemez hale geldiğini ve emekli aylıkları ile sağlık harcamalarının sigorta primleriyle finanse edildiğini vurguladı. “Sigorta primlerini toplamak, emeklilerimize daha iyi hizmet sunmamızı sağlayacak” dedi.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE BORÇLAR

Işıkhan, belediye şirketlerinin de SGK'ya borcu olduğunu ve bu borçların belediyelerin toplam borçları içinde sayıldığını belirtti. Belediye şirketlerinin ödenmeyen prim borçlarının öncelikli gündemleri arasında olduğunu ifade etti ve tüm belediyelerden borçlarını kısa sürede ödemelerini talep etti.

YOZGAT’TAKİ DURUM

Yozgat'ta borcu bulunan belediyeler hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, Bakan Işıkhan’ın uyarısının ardından bu belediyelerin borçlarını ödemek için harekete geçmeleri bekleniyor. Yozgat’taki durumun netleşmesi, yerel yönetimlerin mali sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından önemli bir adım olacak.