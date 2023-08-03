Yozgat Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclisi gündem maddelerini görüşmek için toplandı.

Toplanan meclisin başkanlığını Belediye Başkanı Celal Köse yaparken gündem maddelerinde Yozgatlı vatandaşları ilgilendiren maddeler yer aldı. Toplantıda toplu taşıma ücret tarifesi ve taksimetre ücret tarifesi görüşülerek zam yapılması kararına varıldı.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nde de ücretsiz şekilde hizmet veren YHT otobüsleri ücretli hale gelmişti. Bu ayki meclisten de vatandaşı üzecek zam kararı çıktı.

Belediye Meclisi’nde Yozgat Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adil Yıldız ile Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, artan maliyetleri gerekçe göstererek toplu taşıma ve taksimetre ücret tarifesine zam talebinde bulundular. Talebin ardından ise vatandaşın ve öğrencilerin sürekli kullanmak zorunda olduğu toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Alınan karar sonrasında şehir içi dolmuş ücretleri; öğrenci biniş ücreti 6 buçuk liradan 10 liraya, halk kartlı biniş ücreti 7 buçuk liradan 12 liraya, kartsız biniş ücreti 9 liradan 15 liraya, kent kart ücreti 25 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Alınan kararlar çerçevesinde taksimetre ücretleri; açılış 20 liradan 30 liraya, kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya, her 100 metrede 1 buçuk lira iken 2 liraya, kısa mesafe indi bindi ücreti ise 50 olarak yükseltildi.

TALEPLER GERİ ÇEVRİLMEDİ

Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adil Yıldız, şehir içi özel toplu taşıma araçları biniş ücretlerinin düşük olduğunu belirterek toplu taşıma hizmeti veren esnafların mağdur olmaması için 25 lira olan kent kart ücretinin 75 lira olmasını 45 dakika olan aktarma süresinin ise 15 dakika olarak yeniden belirlenmesini talep etti.

Başkan Yıldız, şehir içi dolmuş ücretlerine de zam talebinde bulundu. Yıldız, öğrenci biniş ücretinin 6 buçuk liradan 13 liraya, halk kartlı biniş ücretinin 7 buçuk liradan 15 buçuk liraya, kartsız biniş ücretinin 9 liradan 18 liraya çıkarılmasını istedi.

Başkan Yıldız’ın talepleri Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek öğrenci biniş ücreti 6 buçuk liradan 10 liraya, halk kartlı biniş ücreti 7 buçuk liradan 12 liraya, kartsız biniş ücreti 9 liradan 15 liraya çıkarıldı.

Toplantıda kent kart ücretlerine istenen zam talebi de değerlendirilerek 25 lira olan ücret 50 lira olarak yükseltildi.

TAKSİMETRE ÜCRETLERİNE DE ZAM!

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, akaryakıt, vergi, SSK, sigorta, sanayi, işçilik ve yedek parça temel gıda maddelerine gelen zamlardan dolayı mağdur olduklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi için taksimetre ücretlerinin yeniden belirlenmesini istedi.

Açılış 20 lira iken istenilen fiyat 50 lira, kilometre ücreti 15 lira iken istenilen fiyat 35 lira, her 100 metre 1 buçuk lira iken istenilen fiyat 3 lira, birim zaman 1 dakikada 1 buçuk lira iken istenilen fiyat 2 buçuk lira, kısa mesafe indi bindi ücretinde ise istenilen fiyat 70 lira oldu.

Bu taleplerin üzerine taksimetre ücretlerinde zamma gidildi. Böylelikle; açılış 20 liradan 30 liraya, kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya, her 100 metrede 1 buçuk lira iken 2 liraya, kısa mesafe indi bindi ücreti ise 50 olarak belirlendi. Melike Aslı Arslan