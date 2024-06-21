Plastik ve cam şişelerin ortamda çevre kirliliği oluşturduğuna da değinerek açıklama yapan İtfaiye Müdürü Ebubekir Karatepe, plastik ve cam şişelerin kırılarak dağılmasının, güneş ışınlarıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangın çıkmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Karatepe, havaların ısınmasıyla beraber anız yangınlarında artış olabileceğini de söyledi.

Müdür Karatepe, “Plastik ve cam şişeler ortamda çevre kirliliği oluşturduğu gibi kırılarak dağılması, güneş ışınlarıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangın çıkmasına sebep oluyor” dedi.

“YAKILAN ATEŞLERİ SÖNDÜRÜN”

Bahçelerde çevre temizliği ve pikniklerde yakılan mangal ateşlerinin söndürüldüğünden emin olunmasına değinen Karatepe, “Yağışların sona ermesiyle beraber havanın aniden ısınmasıyla ot kurudu ve aşırı derece yangın çıkış sayımız arttı. Bu da bağ ve bahçe kültürüyle bütünleşmiş vatandaşlarımızın bağlarını temizlemek amacıyla başlattıkları ot yakma olayları, beraberinde rüzgârında etkisiyle geniş çapta arazi yangınlarına sebep oluyor. Hafta sonu ve bayram tatillerinde vatandaşlarımızda pikniğe gidip mangal yakıyor. Burada yakılan mangalların söndürülmeden arazide terk edilmesi arazi sayısı artışlarında ciddi artışlara sebep oluyor. Ekinlerin biçilme dönemi de hızla yaklaştı. Bu dönem içerisinde rastgele atılacak ateşin ekili araziyi veya geniş çaplı yangınları beraberinde getirecektir. Vatandaşlarımız herhangi bir olayla karşılaştıklarında 112’e ihbar etmeleri durumunda en yakın acil durum ekipleri olaya yerine giderek, sonlandırıyor. Bu konuda halkımızın duyarlı olmasını kendilerinden rica ediyoruz. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak halkımızın daima yanındayız. 112 çağrı merkezine düşecek her türlü olayda en kısa süre içerisinde en yakın bölgede bulunan ekiplerimiz olaylara müdahale edecektir” ifadelerini kullandı.

"MERCEK ETKİSİ YAPIYOR"

Çevreye atılan plastik ve cam şişelerin de mercek etkisi oluşturarak yangına sebep olduğunu aktaran Karatepe, “Su şişeleri, plastik şişe ve cam şişeler ortamda çevre kirliliği oluşturduğu gibi kontrol olarak kırılarak dağılması, güneş ışınlarıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangın çıkmasına sebep oluyor. Bu anlamda da vatandaşlarımıza çevre kirliliğine sebep vermeyecek davranışları ön plana çıkarmalarını, bulundukları alandaki yeri temiz bırakmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.