Duyuruda, bu zorunluluğun yerine getirilmemesi durumunda abonelere idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Uygulama, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na dayanıyor.

10 YILINI DOLDURAN SAYAÇLAR DEĞİŞTİRİLECEK

Yönetmeliğe göre, 10 yıllık kullanım ömrünü dolduran ve damga süresi geçmiş sayaçlar, 2024 yılı itibarıyla geçersiz sayılacak. Belediye yetkilileri, bu sayaçların en geç 2025 yılsonuna kadar değiştirilerek yeni sayaç bilgilerinin kayıt altına alınması gerektiğini vurguladı.

YASA GEREĞİ DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Duyuruda, "Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği" kapsamında yürürlüğe giren kurallara göre, damga süresi geçmiş sayaçların kullanımının yasak olduğu ve 3516 Sayılı Kanun'un 15/C maddesi uyarınca tespiti hâlinde idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda belediye, vatandaşları gerekli değişiklikleri zamanında yapmaları konusunda uyardı.

ABONELER SAYAÇ ÜZERİNDEKİ DAMGA YILINA DİKKAT ETMELİ

Sayaç üzerindeki damga yılının sayaç kodunun hemen altında yer aldığı belirtilirken, "M" harfi ile başlayan kodun yanındaki sayı, sayacın damgalandığı yılı gösteriyor. Yozgat Belediyesi, sayaç kodu "M14"’ün altında olan tüm sayaçların yılsonuna kadar değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.