Yapmış olduğu çalışmalar ile ilçenin ulaşım ağından sosyal alanlarına bir çok yenilik yapan Akdağmadeni Belediyesi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yeşildere Mahallesi’nde inşa ederek hizmete açılan Yeşil Vadi Parkı ile sosyal alanlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘Şehirleri güzelleştiren yeşil alanları, meydanları ve sosyal tesisleridir’ anlayışıyla çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Yapmış oldukları çalışmalar doğrultusunda ilçeye 10 sosyal tesisi kazandırdıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “11’inci sosyal tesis olarak Yeşildere Mahallemizin ilk parkını da, kamulaştırdığımız alana inşa ettik ve ismini mahallemizin adına ve güzelliğine ithafen ‘Yeşil Vadi Parkı' olarak belirledik. Kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen hava şartlarının izin verdiği her dakika, her saat ve her günü verimli bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Çok yakın zamanda, vatandaşlarımızın sosyal yaşantısına katkı sunacak, gençlerimizin güvenle ve doyasıya eğlenip güzel vakit geçirebileceği 12’nci sosyal tesisimizin de müjdesini paylaşacağız. Akdağmadeni için büyük hayallerimiz, hayallerimizi gerçekleştirecek azmimiz var” dedi.