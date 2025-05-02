Yerköy Belediyesi, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait bir işyerini kiraya veriyor. Sebze Hali Düğün Salonu'nun altındaki işyeri, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak açık ihale ile yeni kiracısını bulacak.

Aylık bin lira, yıllık ise 12 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan işyeri için başvurular başladı. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen vatandaşların, mesai saatleri içerisinde belediyenin emlak şefliğinden kira şartnamesini temin etmeleri gerekiyor. Geçici teminat bedeli yüzde 3 olarak belirlenirken, bu bedelin ihale saatinden önce belediye veznesine yatırılması şart koşuluyor. İhaleyi kazananlardan ise yüzde 6 oranında kati teminat alınacak.

Katılımcıların nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapmaları gerekirken, ihalenin yapılıp yapılmayacağına son kararı Belediye Encümeni verecek.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyeye başvurabilir.