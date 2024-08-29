Belediyeden Adaylara Ücretsiz Hizmet

Boğazlıyan Belediyesi tarafından Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek olan adaylar için ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Belediye tarafından Yozgat’ta hafta sonu yapılacak KPSS sınavına girecek vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağı bildirildi.

Sınav günü saat 07.00’da belediye binası önünden kalkacak araç için başvurular devam ediyor.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat’ta hafta sonu yapılacak KPSS sınavına girecek tüm hemşehrilerimize ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacağız. Araç kalkış yeri ve saati: Belediye binası önü saat 07.00. Başvuru ve detaylı bilgi için 0354 645 20 00” denildi.