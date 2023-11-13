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Boğazlıyan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeyi modern ve kullanışlı bir yol ağına kavuşturmak, araç ve yaya güvenliğini sağlamak için sahada çalışmalara devam ediyor.

Boğazlıyan Belediyesi tarafından Yukarı Mahallesinde yıllardır sorun olan yollara yenilemek için çalışmalar başladı.

İlçenin her noktasında planlı şekilde çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan Belediyesi olarak ilçemiz genelinde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Yukarı Mahallelerimizde yol yenileme işlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli yolculuk yapmaları için çalışıyoruz. Boğazlıyan’ımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçemizin her noktasında planlı şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yukarı Mahallemizde yıllardır sorun olan yollarımızı yenilemek için çalışmalarımızı başlatıyoruz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.