Yozgat Belediyesi tarafından Şehri Huzur Yapı Kooperatifi 1. Etap projesi kapsamında ön çalışmalar başladı.

Şehri Huzur Yapı Kooperatifi 1. Etap projesi için tespit edilen bölgede belediye ekiplerince ön çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, bölgeyi ziyaret ederek konu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Kazım Arslan, “Şehri Huzur Yapı Kooperatifi 1. Etap için tespit ettiğimiz bölgede ön çalışmalarımıza başladık. Yakında detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Hemşehrilerimize daha doğal ve insani bir ortamda yaşana imkanı sunacak, ayrıca belediyemize ciddi manada gelir sağlayacak bu projeyi çok önemsiyoruz. Sözlerimizi tutacağız, hiç bir zorluk bizim hizmet sevdamızı engelleyemeyecek” dedi.