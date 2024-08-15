Sorgun Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi’nde bu sertifikayı alan ilk belediye, Türkiye genelinde ise 11’inci belediye oldu.

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan SAGEP Projesi kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Sorgun Belediyesi, altyapı ve halk sağlığına yönelik projeleri, park ve yeşil alanları, spor tesisleri, sosyal hizmet merkezleri ve sağlıklı yaşam projeleri ile uzmanlardan takdir aldı.

Sağlığı Geliştiren Belediye Uygulama Rehberi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme ekiplerince yapılan değerlendirme sonucu sağlıklı yaşam ve çevre koşullarına uygun bulunmasından dolayı Sorgun Belediyesi, İç Anadolu’nun “Sağlığı Geliştiren Belediye” unvanına sahip tek kurumu oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak toplumun hareketli hayat konusunda teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturulması ve bu konuda yapılan, yapılacak olan iyi uygulamaların desteklenmesi ile toplum sağlığının geliştirilmesi amaçlı hayata geçirilen Sağlığı Geliştiren Belediyeler (SAGEP) Programı kapsamında çalışmaları ile bu unvana sahip olan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Sağlık, toplumumuzun en temel ihtiyacıdır ve belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tüm canlılar için erişilebilir ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç kullanımının azaltılması, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının geliştirilmesi, sosyal, sportif ve yeşil alan kapasitesinin artırılması, sağlıklı beslenme, dezavantajlı grupların sosyalleşmesi ve hayvan haklarının korunması gibi uluslararası mecrada kentlerin gelişmişlik kriterleri arasında yer alan konularla ilgili önemli adımlar attık. İl Sağlık Müdürlüğü’nün incelemeleri neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlığı Geliştiren Belediye unvanını elde ettik. Bu unvan, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk. Sağlık hizmetlerimizi daha da geliştirerek, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.