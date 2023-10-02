Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dinleme ve izleme çalışmaları sayesinde su kaçağının önüne geçiliyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların sonucunda saatte 80 ton su kaybının önüne geçildi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, su kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilmesi ve israfın önlenmesi için yoğun bir çaba harcandığını vurguladı.

"80 TON SU KAYBINI ENGELLEDİK"

Başkan Açıkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Su hatlarımız üzerinde gerçekleştirdiğimiz dinleme ve izleme çalışmaları sayesinde yer altında tespit ettiğimiz şebeke kaçaklarını ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede saatte yaklaşık 80 ton su kaybını engelledik. Su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve vatandaşlarımızın su konusunda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah bu çabalarımızla su kaçağı sorununu tamamen çözeceğimize inanıyoruz. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan su işleri ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.