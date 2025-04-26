Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde geçici süreyle istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temizlik alanında görev yapacak 2 beden işçisi alınacak. Başvurular, 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No: 13/A adresinden şahsen kabul edilecek.

Pozisyona başvurmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve detaylı bilgi için Şirket Müdürü Seyit Dündar ile iletişime geçebilecek. İlgililer, 0546 564 27 20 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Başvuruları kabul edilen adaylar, 28 Nisan 2025 tarihinde saat 11.00’de Şefaatli Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecek mülakata katılacak. İşe alınacak personelin, 5 ay 29 gün süreyle 08.30-17.30 saatleri arasında görev yapacağı belirtildi.

Başvuru için gerekli belgeler ise kimlik fotokopisi, nüfus kaydı, sabıka kaydı, sağlık raporu ve ikametgah belgesi olarak sıralandı.