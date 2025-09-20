Ankara’da Başlayan Uygulama, Yozgat’a da Uzanır mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı yeni otobüslere anlamlı dokunuşlar yaptı. Toplam 5 yeni otobüs hizmete alınırken, ikişer tanesine Gençlerbirliği ve Ankaragücü logoları, birine ise Atatürk portresi eklendi.

Başkentte Spora ve Takımlara Sahip Çıkma Mesajı

Kırmızı-siyahlı Gençlerbirliği ve sarı-lacivertli Ankaragücü’nün simgelerinin belediye otobüslerine işlenmesi, Ankara’da büyük beğeni topladı. Bu çalışma, şehrin takımlarına sahip çıkmanın önemli bir örneği olarak değerlendirildi.

Yozgat da Bu Uygulamadan Etkilenir mi?

Başkentte başlatılan bu anlamlı uygulama, akıllara “Yozgat’ta da benzeri bir adım atılır mı?” sorusunu getirdi. Yozgat halkı ve sporseverler, Bozokspor’a aynı şekilde sahip çıkılması gerektiğini dile getiriyor.

Şehrin Adı Şehrin Takımı Bozokspor

Yozgatlı futbolseverler, yerel yönetimlerin de desteğiyle şehrin simgesi haline gelen Bozokspor’un daha görünür olması fikrinde. Belediye otobüslerine Bozokspor logosunun eklenmesi, hem spora hem de şehrin değerlerine sahip çıkmanın somut bir adımı olabilir.