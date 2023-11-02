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Toplantıda Sarıkaya Belediyesi meclis üyeleri adına Belediye Başkanı Ömer Açıkel bir açıklama yaptı.

Başkan Açıkel yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” sözleriyle 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği genç Türkiye Cumhuriyeti, bugün yüz yıllık şanlı bir maziye sahip köklü bir çınara dönüşmüştür. Türk milletinin tarihteki yolculuğu ve varoluş mücadelesinin yüz yıllık şanlı bir geçmişe erişmesinin haklı gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Ulusal egemenliğin, hukukun, özgür iradenin ve barışın güvencesi olan Cumhuriyet; bünyesinde barındırdığı tüm farklı kesimlerin dünya görüşlerine saygılı, onları bir arada huzurla yaşatma kudretine sahip, 85 milyon vatandaşını eşit bir şekilde kucaklayan yaklaşımıyla vazgeçilmez bir yönetim sistemidir. İstiklalden istikbale uzanan bir köprü olan Cumhuriyet; ilan edildiği ilk günden bu yana adaletin, demokrasinin, insan haklarının ve fırsat eşitliğinin en büyük güvencesi olmuştur. Bu ulvi değerlerin korunması için Cumhuriyetin muhafazası ve müdafaası her Türk vatandaşının öncelikli görevidir. Modern dünya düzeninin ihtiyaçlarına cevap verebilecek en ideal yönetim şekli olan Cumhuriyet; akılcı ve bilimsel eğitimi, ekonomik kalkınmayı, uygar yaşamı, birlik ve beraberlik ruhunu önceleyen bir anlayışın tezahürüdür. Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vermiş olduğu büyük kahramanlık mücadelesinin en büyük eseridir. Varlığını, asil bir milletin kültürel kodlarından alan Cumhuriyet, tarihin tozlu karanlıklarına mahkûm edilmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun hikâyesidir. Bu hikâye bugün, “Türkiye Yüzyılı” adıyla yeni bir döneme girmiştir. Yerli ve millî kalkınma stratejileri, teknoloji tabanlı inovatif yatırımlar, sportif ve kültürel başarının yanı sıra dünyanın en zorlu coğrafyasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın garantörü olma; Cumhuriyet’in 100. yılının, “Türkiye Yüzyılı”nın temel ilkeleridir. Bu ülkenin birer ferdi olarak, atalarımızın emaneti olan kadim Anadolu coğrafyasını muhafaza edip güçlü kılmak, Cumhuriyet idealini yeni nesillerimizin gönüllerine ve akıllarına nakşederek ilelebet yaşatmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak ve daha da güçlendirmek için 100 yıl önce olduğu gibi aynı azim, kararlılık ve ruhla çalışmak hepimizin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu güzel vatanı bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



MECLİSTEN FİLİSTİNE DESTEK

Sarıkaya Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında, İsrail'in Filistin'i hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "Gazze'de Filistinliler ile birlikte insanlığın da ölmemesi için uluslararası toplumu, İsrail güçlerini durdurmaya ve insani yardımların bölgeye sürekli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasının devamını sağlamaya çağırıyoruz" görüşü paylaşıldı.

Sarıkaya Belediye Meclisi'nin bildiri metnini Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel okudu ve bildiri metninde şu ifadelere yer verildi; “Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Filistin topraklarında, İsrail ordusunun, başta Gazze'deki sağlık kuruluşları olmak üzere, okul ve mülteci kampı gibi sivil alanları bombalayarak yaptığı katliamı, T.C. Sarıkaya Belediye Meclisi olarak şiddetle kınıyoruz. Masum çocukların ve sivillerin öldürülmesi hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. İsrail güçlerinin bir hastaneyi vahşice bombalamasıyla 500'e yakın Filistinlinin şehit edilmesi ve bir o kadarının da yaralanması, bütün insanlığın vicdanını yaralamıştır. İsrail ordusunun, bölgede sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor oluşu da endişeleri artırmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin acısı tüm vicdanları dağlamıştır. Sarıkaya Belediye Meclisi olarak, Gazze'de Filistinliler ile birlikte insanlığın da ölmemesi için uluslararası toplumu, İsrail güçlerini durdurmaya ve insani yardımların bölgeye sürekli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasının devamını sağlamaya çağırıyoruz. Gazze halkı ve Filistin ile tam dayanışma halindeyiz. Tarihte eşine rastlanmayacak bu modern barbarlığı ve vahşice saldırıları, tüm kalbimizle kınıyoruz. Ayrıca, Türk ve Müslüman alemini de vahşetin ve katliamın bir soykırıma dönüşmeden durdurulup, barışın tesis edilmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”