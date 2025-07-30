Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 38 işçi alınacak. Başvurular 1 Ağustos’a kadar kabul edilecek.

İstihdam Belediyeye Bağlı Şirket Üzerinden Gerçekleştirilecek

Sorgun Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sorgun İş Geliştirme Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketi, daimi statüde çalıştırılmak üzere 38 işçi alımı yapacağını duyurdu.

Alım kapsamında kazıcı yükleyici operatörü (2), dozer operatörü (1), bahçıvan (5), kamyon tamircisi (1), inşaat demirci ustası (1), fayans ustası (1), sıhhi tesisatçı (6), taş bordür ustası (5), inşaat boyacı ustası (1), inşaat sıvacı ustası (2), alçı ve kartonpiyer ustası (1), oto fren bakım – onarımcısı (1), inşaat kalıp ustası (1), oto elektrikçisi (1), inşaat elektrik ustası (4) ve kaynakçı (5) alınacak.

Adaylarda en az 2 yıl deneyim şartı aranırken, başvurular 29 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Müracaatlar sadece belediyeye bağlı İŞKUR Hizmet Noktası aracılığıyla yapılacak. Online veya telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Mülakat Tarihi 4 Ağustos

Değerlendirme süreci kapsamında adaylarla 04 Ağustos 2025 tarihinde mülakat yapılacak. İrtibat kişisi olarak şirket müdürü Salih Kocatepe gösterildi.

Çalışma Şartları ve Saatleri

İşe alınacaklar, Sorgun Belediyesi’ne bağlı birimlerde haftalık 45 saatlik mesai ile çalışacak. Çalışma saatleri 08.00 – 17.00 olarak belirlendi ancak pozisyon için değişken vardiya sistemi uygulanabileceği belirtildi. Ücret, asgari ücret olarak açıklandı.

Başvuru Şartları Net

Adayların sağlaması gereken başlıca şartlar şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

Sorgun ilçe sınırlarında ikamet etmek

Adli sicil kaydı ve kamu haklarından mahrumiyetin bulunmaması

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

İş yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Tercihen en az C sınıfı ehliyetine sahip olmak

Gerekli mesleki belgelere (Ustalık, vb.) sahip olmak

İlgili alanda en az 2 yıl tecrübeli olduğunu belgeleyebilmek

Kazıcı yükleyici operatörü alımı için başvuranlardan, kazıcı yükleyici sertifikasına ve iş makineleri ehliyetine sahip olmak

Dozer operatörü alımı için başvuranlardan ise dozer operatörü sertifikasına ve iş makineleri ehliyetine sahip olmak

Başvuru Evrakları

Başvuru sırasında adaylardan;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

Nüfus kayıt örneği

Diploma fotokopisi

Askerlik durum belgesi

Sağlık raporu

Ustalık vb. mesleki belge

Ehliyet fotokopisi

Deneyimli olduğunu kanıtlar belge

4 adet fotoğraf

İletişim ve detaylı bilgi için:

E-posta: [email protected]

Telefon: 0354 4151236