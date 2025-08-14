Şefaatli Belediyesi, temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 1 kişilik geçici beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 14 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

1 Kişilik Geçici İşçi Alımı

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., bünyesinde geçici olarak çalıştırılmak üzere 1 beden işçisi (temizlik) alımı gerçekleştirecek. İlan edilen pozisyon için deneyim şartı aranmayacak.

Başvurular Belediye Başkanlığı’na

Başvurular, 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar ilan kapsamında yapılacak alım için Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresinde başvuru yapabilecek. Görüşme ve mülakat ise 15 Ağustos 2025 saat 10.00’da yapılacak.

Çalışma Süresi 5 Ay 29 Gün

Alınacak personel, 5 ay 29 gün süre görev yapacak. Çalışma saatleri 08.30-17.30 arasında olacak.

Gerekli Belgeler

Başvuruda bulunacak adaylardan kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, sağlık raporu ve ikametgah belgesi istenecek.