Akdağmadeni Belediyesi, son bir ayda ilçede yürüttüğü çalışmalarla 4 cadde ve bir meydanın sıcak asfalt kaplamasını tamamladı.

Belediye ekipleri, altyapı ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, Adnan Kahveci Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Dumlupınar Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi sıcak asfaltla yenilendi. Belediye Meydanı ve bağlantı yollarında ise ikinci kat aşınma tabakası serildi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yapılan çalışmaların ulaşım kalitesini artırdığını belirterek, “Akdağmadeni’mizi daha yaşanabilir, daha modern bir kent haline getirmek için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Son bir ayda gerçekleştirdiğimiz asfalt seferberliği ile birlikte ilçemizin ana arterlerinde ciddi bir dönüşüm sağladık. Güçlenen yol ağımız, ulaşım kalitesini artırırken, aynı zamanda ilçemizin gelişimine de katkı sunuyor” dedi.

Yalçın, vatandaşların çalışmalara verdiği desteğin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, “Çalışmalar nedeniyle kapalı olan güzergâhlar yerine alternatif yolları kullanan halkımıza teşekkür ediyorum. Akdağmadeni için gayret bizden, çalışmak bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır” ifadelerini kullandı.