Resmî ilana göre, alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, Belediye Zabıta ve İtfaiye Teşkilatlarına yapılacak. Başvurular için adaylardan 2024 yılı KPSS sınavından en az 60 puan alma şartı aranacak.
Yayımlanan ilana göre; 25 itfaiye eri ve 15 zabıta memuru olmak üzere toplam 40 yeni personel, Aksaray Belediyesi bünyesinde görevlendirilecek. Kadrolar için kadın ve erkek adayların başvuruları kabul edilecek.
Başvuru Genel Şartları
Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak
Devletin güvenliğine, Anayasal düzene veya mali suçlara ilişkin bir sabıkaya sahip olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ya da zihinsel sağlık sorunu bulunmamak
İlgili KPSS puan türünden (B grubu) en az 60 puan almış olmak
En az lise (ortaöğretim) mezunu olmak
Özel Şartlar
Zabıta ve İtfaiye Eri için Boy ve Kilo Kriteri
Adayların, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenen fiziksel kriterleri karşılaması gerekiyor:
Erkek adaylar için en az 1.67 metre, kadın adaylar için en az 1.60 metre boyunda olmak
Boy uzunluğunun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında ±10 kg fark bulunmamak
Boy ve kilo ölçümleri, başvuru sürecinde Aksaray Belediyesi tarafından yapılacak
Yaş Sınırı
Adayların, sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Sağlık ve Uygunluk Şartı (İtfaiye Eri İçin)
İtfaiye eri adaylarının kapalı alan, dar alan veya yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması ve görev şartlarına uygun sağlık durumuna sahip olmaları gerekiyor.
Ehliyet Şartı
İtfaiye eri kadrosuna başvuran adayların en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.
Başvurular Ne Zaman?
Başvuru tarihleri, başvuru şekli ve sınav detayları Aksaray Belediyesi’nin resmi internet sitesi ile Resmî Gazete’de yayımlanacak ilanla netlik kazanacak. Adayların başvuru öncesinde tüm şartları dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları tavsiye ediliyor.