Resmî ilana göre, alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, Belediye Zabıta ve İtfaiye Teşkilatlarına yapılacak. Başvurular için adaylardan 2024 yılı KPSS sınavından en az 60 puan alma şartı aranacak.

Yayımlanan ilana göre; 25 itfaiye eri ve 15 zabıta memuru olmak üzere toplam 40 yeni personel, Aksaray Belediyesi bünyesinde görevlendirilecek. Kadrolar için kadın ve erkek adayların başvuruları kabul edilecek.

Başvuru Genel Şartları

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak

Devletin güvenliğine, Anayasal düzene veya mali suçlara ilişkin bir sabıkaya sahip olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ya da zihinsel sağlık sorunu bulunmamak

İlgili KPSS puan türünden (B grubu) en az 60 puan almış olmak

En az lise (ortaöğretim) mezunu olmak

Özel Şartlar

Zabıta ve İtfaiye Eri için Boy ve Kilo Kriteri

Adayların, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenen fiziksel kriterleri karşılaması gerekiyor:

Erkek adaylar için en az 1.67 metre, kadın adaylar için en az 1.60 metre boyunda olmak

Boy uzunluğunun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında ±10 kg fark bulunmamak

Boy ve kilo ölçümleri, başvuru sürecinde Aksaray Belediyesi tarafından yapılacak

Yaş Sınırı

Adayların, sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Sağlık ve Uygunluk Şartı (İtfaiye Eri İçin)

İtfaiye eri adaylarının kapalı alan, dar alan veya yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması ve görev şartlarına uygun sağlık durumuna sahip olmaları gerekiyor.

Ehliyet Şartı

İtfaiye eri kadrosuna başvuran adayların en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Başvurular Ne Zaman?

Başvuru tarihleri, başvuru şekli ve sınav detayları Aksaray Belediyesi’nin resmi internet sitesi ile Resmî Gazete’de yayımlanacak ilanla netlik kazanacak. Adayların başvuru öncesinde tüm şartları dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları tavsiye ediliyor.