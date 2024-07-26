Üretken Belediyecilik anlayışı ile yola çıkan ve her mahallede çocuk parkı olması için çalışmalarına devam eden Sorgun Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. Ahmetefendi Mahallesi’nde çalışmalar tamamlanarak yeni park vatandaşların hizmetine sunulacak.

“PARKLARIMIZ HERKES İÇİN”

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yaptığı açıklamada, “Sorgun Belediyesi olarak ilçemizdeki yeşil alan ve çocuk parkı sayısını artırmaya devam ediyoruz. Her mahallemizde güvenilir çocuk oyun alanları yapıyoruz. İlçemizdeki parklarımızı sadece çocuklarımız için değil büyük küçük herkesin faydalanabileceği şekilde dizayn ediyoruz. Tüm parkları çocuk oyun grupları, oturma, spor ve yürüyüş alanları ile donatıyoruz. Bir taraftan yeni parkları kurarken bir taraftan da eski parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

“EKİPLERİMİZİN HIZINA YETİŞEMİYORUZ”

Söz konusu çocuklar olunca, ekiplerin hızına yetişemediklerini belirten Ekinci, “Ahmetefendi Mahallemize yepyeni bir park yapıyoruz. Peyzaj çalışması öncesi; toprak tasfiyesi, parkı çevreleyen bordürlerin yerleştirilmesi, yeşillendirme ve aydınlatmalarını da tamamladıktan sonra tek eksiğimiz çocuklarımızın şen kahkahaları olacak. Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.