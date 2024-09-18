Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, Sorgun ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen başkanlar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe halkının rahatlığı için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Ekinci, “Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız ile belediyemizin devam eden çalışmalarını yerinde inceledik. Eş zamanlı olarak ilçemizin birçok noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul önlerine kasis, kapalı pazar yeri yenileme, yöresel ürünler ve lezzetler durağı, Hanbaşı Mahallesi üstyapı, Ahmetefendi Mahallesine kazandırdığımız yeni park çalışmalarımızı sorunsuz ilerletiyoruz. Belediyemizin tüm birimleriyle şehrimizin modern görüntüsünü devam ettirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.