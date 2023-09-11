Farkını ortaya koyan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, okulun ilk gününde önceden verdiği sözü tutarak takdir topladı.

Her sene okulun ilk gününde öğrencilerin kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Açıkel, bu sene de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Açıkel sözünü tuttu! (2)

Başkan Açıkel, her yıl geleneksel hale getirdiği yardımı bu yıl da sürdürdü. Okulların açıldığı ilk günde öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarını içeren okul çantalarını bizzat kendisi dağıttı.

Açıkel sözünü tuttu! (1)

Örnek bir davranışı ortaya koyan Açıkel, öğrencilerin hediyesini bizzat kendisi takdim etti.

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Açıkel sözünü tuttu! (3)

Bir açıklamada da bulunan Başkan Açıkel, “Her sene olduğu gibi bu sene de okulun ilk gününde okula başlayan bütün öğrencilerimize içinde kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarının olduğu okul çantalarımızı armağan ettik. Sağlıklı başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)