Farkını ortaya koyan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, okulun ilk gününde önceden verdiği sözü tutarak takdir topladı.

Her sene okulun ilk gününde öğrencilerin kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Açıkel, bu sene de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Başkan Açıkel, her yıl geleneksel hale getirdiği yardımı bu yıl da sürdürdü. Okulların açıldığı ilk günde öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarını içeren okul çantalarını bizzat kendisi dağıttı.

Örnek bir davranışı ortaya koyan Açıkel, öğrencilerin hediyesini bizzat kendisi takdim etti.

Bir açıklamada da bulunan Başkan Açıkel, “Her sene olduğu gibi bu sene de okulun ilk gününde okula başlayan bütün öğrencilerimize içinde kırtasiye malzemeleri ve okul ihtiyaçlarının olduğu okul çantalarımızı armağan ettik. Sağlıklı başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)