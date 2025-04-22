Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında saha ziyaretlerinde bulundu.

Sanayi Sitesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarıyla ilgili esnaflarla bir araya gelen Başkan Ekinci, çalışmalar hakkında bilgi verdi, görüş ve önerileri dinledi. Ardından belediyeye bağlı Heykel Atölyesi’ni ziyaret eden Ekinci, üretim sürecine dair incelemelerde bulundu.

Günün son bölümünde Yeşilöz Mahallesi'nde yapımı devam eden 70 dönümlük park alanını gezen Ekinci, çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Tüm ekiplerle koordineli şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ekinci, “Aynı hedefe odaklanarak, Sorgun’u adım adım daha ileriye taşıyoruz” dedi.