Sivas Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelinde birinci sınıfa başlayan yaklaşık 7 bin öğrenciyi unutmadı.

Belediye, öğrencilerin okul hayatlarına güzel bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla çanta ve beslenme çantaları hediye etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Millî Eğitim Müdürü Necati Yener ile birlikte Mehmetçik İlkokulu'nda gerçekleşen özel etkinlikte öğrencilerle buluştu. Başkan Bilgin, öğrencilere çantalarını hediye ederken, geçen yıl başlattıkları uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini ifade etti.

"ONLARIN GÜLÜMSEMESİ, BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL"

Ailelerin bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Bilgin, "Yavrularımızın okul heyecanını paylaşmak, onların yanında olmak, bizim için büyük bir mutluluk. Onların gülümsemesi, bizim için en büyük ödül" dedi. Öğrencilere duyduğu ilgi ve sevgiyle dikkat çeken Başkan Bilgin, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim camiasına desteğin süreceğini vurguladı. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Bilgin, eğitimin her zaman önemli bir öncelikleri olduğunu belirtti.

(Haber Merkezi)