Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurarak, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

“Şehrimizin Geleceğini Sürdürmek En Büyük Sorumluluğumdur”

Ekinci, kamuoyuna yaptığı duyuruda, son günlerde yaşanan gelişmelerin partisine ve dava arkadaşlarına zarar vermemesi adına önemli bir karar aldığını belirtti. Sorgun halkının kendisine emanet ettiği görevi hiçbir gölge düşmeden sürdürmek zorunda olduğunu vurgulayan Ekinci, bu nedenle partisinden istifa ettiğini ifade etti.

“Bağımsız Olarak Görevime Devam Edeceğim”

Belediye başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte bağımsız olarak sürdüreceğini duyuran Ekinci, hizmet yolculuğunda tek pusulasının halkın ihtiyaçları ve memleketin menfaatleri olacağını kaydetti.

“Şeffaf, Adil ve Gayretli Çalışmayı Sürdüreceğim”

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirten Ekinci, kendisine güvenen ve dualarıyla yanında olan vatandaşlara teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.