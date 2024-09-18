Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, 3 yeni sıfır traktörü ilçe vatandaşlarının hizmetine sunulduğu müjdesini verdi.

İlçe halkının ihtiyaçları istikametinde çeşitli park, yol yapımı ve çevre düzenlemesi gibi hizmetleri vatandaşlara sunan Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, son olarak 3 yeni sıfır traktörü hizmete sunulduğu müjdesini verdi.

Şefaatli Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Bozkurt, “Belediye araç filosunu büyütmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın aldığımız üç adet sıfır traktör ile araç parkımızı güçlendirdik. Vatandaşlarımıza hizmet için büyüyen filomuzun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bozkurt, "İlçemizin tüm noktalarında vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde hizmet vermek adına araç filomuza yeni araçlar ekliyoruz. Yeni araçlarımızla hizmet kapasitemizi daha da arttırıyoruz. Yeni araçlarımızla sahada aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.