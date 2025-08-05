Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlere, Yenifakılı Vekil Müftüsü İsa Öztürk de katıldı. Kur’an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarla sohbet eden Coşar, onların öğrenme heyecanına ortak oldu.

Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, Başkan Coşar eğitime katkı sunan din görevlilerine ve çocuklarını kurslara yönlendiren ailelere teşekkür etti.

Çocukların dini ve ahlaki yönden gelişimlerini önemsediklerini belirten Coşar, “Yaz Kur’an Kursları, yavrularımızın hem manevi dünyalarını zenginleştiriyor hem de güzel alışkanlıklar kazandırıyor. Bu süreçte emek veren tüm hocalarımıza ve kurslara ilgi gösteren ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.