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Akdağmadeni Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 15 Yayınevi'nin katıldığı, yüzlerce kitabın sergilendiği “Akdağmadeni Kitap Günleri” Belediye Konferans Salonu'nda kitap severleri ağırlamaya başladı.

5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan etkinliğin ilk gününde Akdağmadeni Salebi eşliğinde kitapları inceleyen ziyaretçiler, belediye tarafından yapılan çekilişlerle ücretsiz kitap kazanma fırsatını da yakaladı.

Kitap Günleri Etkinliğini ziyaret eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Düzenlemiş olduğumuz ‘Kitap Günleri’ etkinliğinin halkımızın kitaplarla güçlü bir bağ kurmasına vesile olmasını diliyorum. Gelişmenin ve her anlamda donanımlı insanlar yetiştirmenin başı okumaktan geçiyor. Tüm vatandaşlarımı aileleriyle birlikte cuma gününe kadar açık olan ‘Akdağmadeni Kitap Günleri’ne bekliyoruz” dedi.