Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların milletin birlikte yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu ifade eden Başkan Arslan, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu.

Başkan Arslan mesajının devamında; “Birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olan Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Kurban Bayramı’nda, fakirleri gözetir, ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösteririz. Kestiğimiz kurbanlar, bizi Allah’a daha yakın kılar ve kardeşliğimizi, tekbirlerle yeniden ihya ederiz. Bayram günlerinde komşuluk ve akrabalık ilişkilerimiz daha da pekişir, toplumumuzdaki dayanışma ve yardımlaşma duyguları kuvvetlenir. Bu duygularla, Yozgatlı hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, bu güzel bayramın, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.