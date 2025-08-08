Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede devam eden Yuvam Konutları projesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, “Boğazlıyan’ımıza değer katacak önemli projelerden biri olan Yuvam Konutları çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyor, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak için hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Yuvam Konutları projesinin bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Coşar, “İlçemizde yeni konut alanları oluşturarak hem sosyal yaşamı hareketlendirmeyi hem de vatandaşlarımızın modern ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını amaçlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sosyal ve ekonomik dinamizmin artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Coşar, “Halkımızın ihtiyaçlarına göre planlanan projelerimizle Boğazlıyan’ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızla, hizmetlerimizle ilçemizin çehresini değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Coşar, ilerleyen günlerde projenin farklı etaplarının da tamamlanacağını sözlerine ekledi.