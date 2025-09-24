Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yenidoğan Mahallesi Körpınar Caddesi’nde yürütülen asfalt yama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada, çalışmalarla sadece yolların onarılmadığını, aynı zamanda günlük yaşamın akışının daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini belirtti.

Ekinci, “Her mahallede, her sokakta aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biz, Sorgun’un geleceğini bugünden inşa ediyoruz” dedi.

Yol çalışmalarının ilçe genelinde planlı ve etaplar halinde devam edeceğini belirten Ekinci, vatandaşların güvenliği ve konforunun öncelikli hedef olduğunu söyledi.