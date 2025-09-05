Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan yeni cadde ve bulvar çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, “TOKİ, Yeni Sanayi Sitesi ve Sarıhacılı Toki kavşakları ile Eskipazar ve Adalet Eğitim Merkezi arasındaki yeni cadde ve bulvar çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeler, şehir içi ulaşımı rahatlatacak ve trafik akışını önemli ölçüde iyileştirecek. Ancak şehir olarak yeterli değil; daha yapacak çok işimiz var. Yozgat’ı daha modern, güvenli ve konforlu bir şehir haline getirmek için altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arslan, şehirdeki cadde ve bulvar çalışmalarının sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, bölge ekonomisine ve ticaretin gelişimine de katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların daha hızlı, güvenli ve rahat bir ulaşım deneyimi yaşayacağını belirtti.

Arslan, projelerin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve önümüzdeki aylarda yeni cadde ve bulvarların trafiğe açılmasının hedeflendiğini söyledi.