İSTANBUL’DA DOĞDU, BURSA’DA YETİŞTİ

1969 yılında İstanbul’da doğan Dalgıç, lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından ABD’deki Santa Clara Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Dalgıç, daha sonra yeniden İTÜ’ye dönerek doktora eğitimini tamamladı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VE AKADEMİDE AKTİF ROL ALDI

Eğitimini tamamladıktan sonra, babasıyla birlikte kurduğu Yonca İnşaat firmasında aktif olarak görev aldı. Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak mühendislik alanındaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

EĞİTİM VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARIYLA ÖNE ÇIKTI

Eğitime verdiği önemle bilinen Dalgıç, TED Bursa Koleji’nde Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli sivil toplum çalışmalarında da etkin roller üstlendi.

PROFESYONEL BASKETBOL GEÇMİŞİNE SAHİP

Deniz Dalgıç’ın dikkat çeken bir diğer yönü ise spor kariyeri. Lise yıllarında başladığı basketbola üniversite eğitimi sırasında profesyonel olarak devam etti. Türkiye’nin köklü kulüplerinden Efes Pilsen’de forma giydi. Kariyeri boyunca birçok madalya ve şampiyonluk kazanan Dalgıç, aktif sporculuk hayatının ardından yorumculuk ve oyunculuk yaparak basketbol camiasıyla bağını sürdürdü.

AİLESİ VE YABANCI DİL YETKİNLİĞİ

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Dalgıç, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

SİYASİ HAYATA MUDANYA’DA ADIM ATTI

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mudanya Belediye Başkan adayı olarak seçime katılan Deniz Dalgıç, seçimi kazanarak Mudanya Belediye Başkanlığı görevine başladı.