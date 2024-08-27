30 Ağustos Cuma günü başlayacak olan kutlamalar, Zafer Yürüyüşü ve Fener Alayı ile start alacak.

3 gün sürecek Kültür ve Sanat etkinliklerinde ise Murat Balaban, Gökhan Ay, Yasin Gürses, Mustafa Tatlıtürk, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Cihat Köseoğlu ve Yozgat Belediyesi Sürmeli Türk Müziği Topluluğu konser verecek.

Etkinlikler kapsamında Yozgat halkı, birbirinden değerli sanatçılarla buluşacak. İlk gün, Yozgat'ın sevilen sanatçılarından Murat Balaban ve Gökhan Ay sahne alacak ve halkı eşsiz müziğiyle coşturacak. İkinci gün ise, Yasin Gürses ve Mustafa Tatlıtürk güçlü sesleri ve sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Üçüncü gün ise, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Cihat Köseoğlu konserleriyle son bulacak. Yozgat Belediyesi Sürmeli Türk Müziği Topluluğu ise Kültür ve Sanat etkinlikleri boyunca her gün sahnedeki yerini alacak.

Bu yılki Zafer Bayramı kutlamaları, sadece bir anma ve kutlama etkinliği olmanın ötesinde, Yozgat'ın kültürel ve sanatsal birikimini gözler önüne seren bir festival havasında geçecek.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı davet konuşmasında; "Bu toprakların bağımsızlığı için canını veren ecdadımızı rahmetle anıyor, zaferin 102. yılında tüm halkımızı zafer yürüyüşü, fener alayı ve kültür sanat etkinliklerimize katılmaya çağırıyoruz" dedi.