Yozgat Bozokspor, hafta sonu oynanacak Çayeli maçına giderken önemli bir destek aldı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, takımın deplasman masraflarını karşılayarak kulübe moral verdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Çayeli deplasman masraflarımızı karşılayan Boğazlıyan Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Coşar’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Destekleriyle spor camiasının takdirini kazanan Başkan Coşar, gençlere ve spora olan desteğini yineledi. Coşar, “Spor bizim ortak sevdamız. İlçemizden, ilimizden ya da bölgemizden fark etmeksizin; gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Yozgat Bozokspor camiası, Başkan Coşar’ın desteğini yalnızca maddi bir katkı değil, aynı zamanda önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olarak değerlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Çayeli deplasmanına bu destekle daha güçlü bir motivasyonla çıkmaya hazırlanıyor.