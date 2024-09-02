Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Teşkilatının 198. Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile Belediye Başkanı Gökhan Coşar, zabıta personelini ağırladı.

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için zabıta personelinin gece gündüz demeden görevi başında olduğunu ifade eden Başkan Coşar, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Teşkilatının 198. Kuruluş Yıldönümü kutlayarak tebrik etti.

Sevinçte ve kederde her zaman bir ve beraber olduklarını belirten Coşar, “Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Belediye Zabıta Müdürlüğü personelimiz; vatandaşımıza sağlıklı, huzur ve güven ortamını sağlamak için büyük çaba sarf etmektedir. Zabıta mesleği aynı zamanda dürüstlük, ilke ve özverinin simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Sürekli sahada bulundukları için belediyenin işiten kulağı, gören gözü olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Boğazlıyan Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.