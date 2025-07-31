Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yapımı devam eden 70 dönümlük park alanı ve Millet Bahçesi 2. Etap çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen aşamayı değerlendirdi.

Başkan Ekinci, Sorgun’un nefes alacağı, ailelerin keyifle vakit geçireceği yeşil alanları en kısa sürede hemşehrilerin hizmetine sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Ekinci, “Yeşil alan projelerinin ilçede yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor” dedi.