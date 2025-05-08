Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla düzenlenen mahalle toplantılarının üçüncüsü, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Erzurum Mahallesi Koyunbaş Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda, mahalle sakinlerinin istek, öneri ve şikayetleri dinlenecek, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

Başkan Arslan, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmek ve hizmetlerin aksayan yönlerini birebir dinlemek amacıyla bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Arslan, mahalle toplantılarının, halkın belediye ile doğrudan iletişim kurmasını sağladığını belirterek, “Vatandaşlarımızın sorunlarını bizzat dinleyip çözüm üretmek, onların taleplerini değerlendirmek bizim önceliğimizdir. Yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmaları halkımızla paylaşarak daha şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz. Bu toplantılar, hem bizim için hem de vatandaşlarımız için önemli bir fırsat” dedi.

Erzurum Mahallesi sakinlerinin katılım göstereceği toplantıda, alt yapı çalışmaları, park ve bahçe düzenlemeleri, yol yapım ve onarım çalışmaları gibi konularda da bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, belediyenin sosyal hizmet projeleri ve devam eden yatırım projeleri hakkında da ayrıntılı bilgi verilecek.