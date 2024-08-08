Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp’in Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenazeye katılarak şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Başkan Arslan, şehidin hatırasını yad etti.

Başkan Arslan, şehidin annesi Bahriye Kaygusuz'a ve ailesine duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize minnettarız. Onların kahramanlıkları ve fedakârlıkları, bizler için daima birer ilham kaynağı olacaktır. Şehidimiz Habip Murat Alp'in ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu zor günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz ve her daim destekçileri olacağız" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verilirken, Başkan Arslan, toplumun bir arada olması ve şehit ailelerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Arslan, "Birlik ve beraberlik içerisinde, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkarak, onlara layık bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.