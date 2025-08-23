Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın da katılım sağladığı programda Başkan Arslan, Çamlık Milli Parkı’nda hizmete açılan yeni kahvaltı evi hakkında bilgi verdi.

Yapmış olduğu açıklamada Kazım Arslan, “Çamlık Milli Parkı içinde yeni bir tesisin açılışını yaptık. Aslında basınımız ile beraber düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programımızda tanıtımını gerçekleştirmiş olduk. Daha önce Çamlık’ta Yozgat Belediyesi’ne ait bir kahvaltı evimiz vardı, ancak fizik kapasitesi son derece yetersizdi. Bu nedenle orayı tadilata aldık ve Et Lokantamızın alt katında yeni Çamlık Kahvaltı Evi’mizi hizmete açtık” dedi.

Çamlık Et Lokantası’nın altındaki bölgeyi kahvaltı evi olarak detaylandırıp tasarladıklarını ve tesisin Yozgatlı vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Arslan, “Artık daha elverişli ve fiziki olarak daha güzel bir ortamda kahvaltı hizmeti vereceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Arslan, üst katta bulunan eski kahvaltı evini ise birkaç aylık bir tadilattan sonra farklı bir sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını belirterek, “Bugünü tercih etmemizin sebebi de şudur, Sürmeli Şenliklerini, hizmetlerimizin vatandaşla buluşması olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yozgat’ı Hizmetlerimizle Şenlendiriyoruz”

Arslan konuşmasının sonunda, “Her gün yaptığımız yeni hizmetleri hemşerilerimizle buluşturuyor, böylece Yozgat’ı hizmetlerimizle şenlendiriyoruz. Bu yeni fiziki mekânda, daha geniş ve kullanışlı bir alanla hem daha kaliteli hizmet sunmuş olacağız” ifadelerine yer verdi. Beyza Bulut/ Selma Şahin