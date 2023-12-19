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Önceki dönem Belediye Başkanı Kazım Arslan, 14’üncü projesi olan Belediye Konservatuarı projesini kamuoyuyla paylaştı.

Arslan, Yozgat'a dair yeni dönem projelerimizi ve düşüncelerimizi hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

Şehir hayatında kültür ve sanat faaliyetlerinin önemli olduğunu dile getiren Kazım Arslan, “Bu faaliyetleri daha sistemli ve düzenli hale getirmek, hemşehrilerimizin sanatla daha içe olması, yetenekli çocuk ve gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda desteklenmesi amacıyla bir konservatuar kurulacaktır. Dönemimizde faaliyet gösteren ama sonrasında atıl bırakılıp kapatılan Çocuk Sanat Merkezi, Kent Orkestrası, Mehter Takımı, Tiyatro gibi gruplar da bu bünyede faaliyet gösterecektir. Yozgat’ımız kültür ve sanat faaliyetlerinde öncü olacaktır” ifadelerini kullandı.